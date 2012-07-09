Приватно для uglevich

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт4 заявки119 просмотров

Требуется создание логотипа и фирменного стиля

13 лет назад
delta-freelancer
Антон 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

uglevich
Игорь 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$250
5 дней

Заявки фрилансеров

uglevich
Игорь 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад