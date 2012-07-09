Приватно для uglevich

Необходимо разработать 1) логотип в стиле http://online-vizitki.ru/portfolio/show.php?viz=11olm Внутри должны быть заданные буквы ИКС , атлант и узоры, ссылки на которые предоставлю позже 2) монограмма с элементами Лев, крылья, ИКС ...