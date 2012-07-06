Разработать логотип, монограмму

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт26 заявок304 просмотра

Необходимо разработать 1) логотип в стиле http://online-vizitki.ru/portfolio/show.php?viz=11olm

Внутри должны быть заданные буквы ИКС , атлант и узоры, ссылки на которые предоставлю позже

2) монограмма с элементами Лев, крылья, ИКС

Пример: http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://img-fotki.yandex.ru/get/3607/apometun.3/0_26a53_bf9d1a84_L&imgrefurl=http://adv-dept.livejournal.com/35827.html&usg=__8-8p0AQNXSPnvnCnNzOonqHM2XQ=&h=365&w=500&sz=12&hl=ru&start=77&zoom=1&tbnid=DWS4K3ElJZDg-M:&tbnh=95&tbnw=130&ei=-nn5T4_DDezT4QSNnYSTBw&prev=/search%3Fq%3D%25D0%259B%25D0%25B5%25D0%25B2%2B%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BF%26start%3D60%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26client%3Dsafari%26sa%3DN%26tbo%3Dd%26biw%3D1024%26bih%3D673%26tbm%3Disch&itbs=1

От исполнителя 3 принципиально разных варианта по каждому заданию (итого 6)

HTML
13 лет назад
kirill_aim
Кирилл 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

grizalina
Елена 
43 года
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$300
5 дней

Заявки фрилансеров

grizalina
Елена 
43 года
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад

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