Нарисовать красивый логотип.

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт7 заявок120 просмотров

Нарисовать красивый логотип для интернет-магазина. Есть готовый вариант, не сложный, надо просто перерисовать в Фотошопе, сделать красивее, объемнее, можно добавить что-то свое.

13 лет назад
Wokk5St
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

diviator
Дмитрий 
31 год
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад
$10
1 день
Отличный заказчик! Человек почти всегда в сети, с такими приятно иметь дело. Несмотря на на свой дебютный проект, все сделано на высшем уровне. Всем советую.

Заявки фрилансеров

diviator
Дмитрий 
31 год
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад

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