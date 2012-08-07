Логотип для сайта и газеты

Доброго времени.

Необходимо разработать логотип для городского сайта и одноименной газеты.

Желательно что то похожее на логотип сайта Туапсе.

Из хотелок - легко читаемая надпись, органичная совместимость газета/сайт, отсутствие сложных краев или обводка (что бы была возможность использования логотипа отдельно, например сделать наклейки с логотипом).

Специфика города - алмазодобыча. Город на крайнем севере (границу полярного круга практически видать в окошко).

В приложении логотип Туапсе, используемые сейчас логотипы с сайта и газеты, гербы города и района, стелла алмазодобытчикам (из основных символов города - стелла на въезде в город (использована на сайте) и стелла алмазодобытчикам).

Можно и без этих "символов"... Можно что то на тему алмазов или еще какие то идеи.

При оставлении заявки желательно или ссылка на примеры подобных работ или набросок (можно схематичный).

Обязательно указание сроков и стоимости.