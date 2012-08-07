Логотип для сайта и газеты

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Завершен27 заявок219 просмотров

Доброго времени.

Необходимо разработать логотип для городского сайта и одноименной газеты.

Желательно что то похожее на логотип сайта Туапсе.

Из хотелок - легко читаемая надпись, органичная совместимость газета/сайт, отсутствие сложных краев или обводка (что бы была возможность использования логотипа отдельно, например сделать наклейки с логотипом).

Специфика города - алмазодобыча. Город на крайнем севере (границу полярного круга практически видать в окошко).

В приложении логотип Туапсе, используемые сейчас логотипы с сайта и газеты, гербы города и района, стелла алмазодобытчикам (из основных символов города - стелла на въезде в город (использована на сайте) и стелла алмазодобытчикам).

Можно и без этих "символов"... Можно что то на тему алмазов или еще какие то идеи.

При оставлении заявки желательно или ссылка на примеры подобных работ или набросок (можно схематичный).

Обязательно указание сроков и стоимости.

13 лет назад
EvgenySedov
Седов 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

dasha_design
Дарья 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$40
2 дня
Сотрудничеством доволен на 100%. Все быстро и качественно. Надеюсь в дальнейшем еще не раз будем сотрудничать. Рекомендую.
Понравилось работать с заказчиком! Четкая задача, своевременная оплата!

Заявки фрилансеров

dasha_design
Дарья 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад

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