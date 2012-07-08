Логотип для сайта Каталог туров по Украине

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен28 заявок201 просмотр

Нужен логотип для каталог туров по Украине.

В основных цветах сайта: серый, темно-синий, темно-красный

Адрес сайта uatours.info.

Логотип по ширине больше чем по высоте.

В логотип необходимо включить надпись UATOURS, как основной элемент логотипа.

13 лет назад
Uatours
45 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$40
1 день
В течении нескольких часов было разработано с десяток вариантов логотипа, правки по выбранному логотипу вносились сразу же, в онлайн режиме. Спасибо за оперативность и талант.
Прекрассный заказчик , все вовремя и задание и оплата.Мой большой +.Было приятно поработать.

Заявки фрилансеров

masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад