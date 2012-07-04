Разработать логотип согласно описанию (приложено)
Нужно создать аватарку для группы ВКонтакте
Нужно создать аватарку группы.
Название - Скрапбукинг! Мы научим вас делать подарки, которым будут искренне рады!
Тема группы - создание подарков своими руками.
Аватарка должна отображать смысл группы - подарки, которым всегда рады. Именно должно быть: Картинка (отсутствует, нужно подобрать по смыслу или нарисовать), под ней текст: "Мы научим вас делать подарки, которым будут искренне рады!" ниже адрес сайта: www.scrap-depo.ru, под сайтом красная стрелка и надпись: "Нажмите подписаться"
Аватарка должна быть готова до 7-00 Мск 4.07
Исполнитель должен быть выбран до 23-00 Мск 3.07
От вас предложение по цене
Оплата предпочтительна в Яндекс-деньгах
Выбранный исполнитель
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