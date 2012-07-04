Нужно создать аватарку для группы ВКонтакте

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Завершен3 заявки124 просмотра

Нужно создать аватарку группы.

Название - Скрапбукинг! Мы научим вас делать подарки, которым будут искренне рады!

Тема группы - создание подарков своими руками.

Аватарка должна отображать смысл группы - подарки, которым всегда рады. Именно должно быть: Картинка (отсутствует, нужно подобрать по смыслу или нарисовать), под ней текст: "Мы научим вас делать подарки, которым будут искренне рады!" ниже адрес сайта: www.scrap-depo.ru, под сайтом красная стрелка и надпись: "Нажмите подписаться"

Аватарка должна быть готова до 7-00 Мск 4.07

Исполнитель должен быть выбран до 23-00 Мск 3.07

От вас предложение по цене

Оплата предпочтительна в Яндекс-деньгах

13 лет назад
intadviser
Евгений 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

BAHIOXA
Иван 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Все отлично! Иван справился с заданием в обозначенные сроки (а они были очень сжатые) и учел все мои пожелания.
Приятно работать с такими людьми. Понятная постановка задачи. Всегда на связи. всё четко, грамотно, своевременно. То что нужно.

Заявки фрилансеров

BAHIOXA
Иван 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад