Нужно создать аватарку для группы ВКонтакте

Нужно создать аватарку группы.

Название - Скрапбукинг! Мы научим вас делать подарки, которым будут искренне рады!

Тема группы - создание подарков своими руками.

Аватарка должна отображать смысл группы - подарки, которым всегда рады. Именно должно быть: Картинка (отсутствует, нужно подобрать по смыслу или нарисовать), под ней текст: "Мы научим вас делать подарки, которым будут искренне рады!" ниже адрес сайта: www.scrap-depo.ru, под сайтом красная стрелка и надпись: "Нажмите подписаться"

Аватарка должна быть готова до 7-00 Мск 4.07

Исполнитель должен быть выбран до 23-00 Мск 3.07

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