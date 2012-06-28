Нужен логотип для группы ВКонтакте и флаер

Требуется логотип на сайт-портфолио по созданию сайтов. Примерный макет логотипа во вложении. Художник из меня тот еще, поэтому я поясняю: Круг это земля, мне бы хотелось, чтобы она была примерно темно-фиолетового цвета и вся ...