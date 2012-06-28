Требуется сделать семейный герб на фамильную тему. Фамилии жениха и невесты начинаются с буквы К. В гербе должна быть как-то обыграна буква К, а также сочетание фамилий. Ключевые слова «корова» и «куколь» (шапка священнослужителей). ...
Нужен логотип для группы ВКонтакте и флаер
Нужен логотип на группу в контакте и флаер ! Все в электронном виде ! до 1000р
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