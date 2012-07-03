Требуется разработать логотип для клининговой компании Название Клининг-Сити Рекомендуемые цвета Красный,черный,серый,голубой
Логотип
Задание для хорошего логотипщика! Нужен логотип для компании, выполнен должен быть очень стильно.
Оплата по факту
Бюджет 5000р
ТЗ исполнителю
Выбранный исполнитель
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