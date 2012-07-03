Логотип

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен23 заявки228 просмотров

Задание для хорошего логотипщика! Нужен логотип для компании, выполнен должен быть очень стильно.

Оплата по факту

Бюджет 5000р

ТЗ исполнителю

13 лет назад
dober-alit
Евгений 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
20 отзывов

Выбранный исполнитель

elka_design
Елена 
48 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$120
5 дней
Лена талантливый художник - обладает потрясным чутьем, сделала нам крутой логотип, на который приятно смотреть! Да и отдельное спасибо вам за то, что вы очень приятный в общении человек !!!!!
Спасибо за интересный проект и приятное легкое общение, обращайтесь:)

Заявки фрилансеров

elka_design
Елена 
48 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад