Приватный проект для Белянской Елены

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен3 заявки159 просмотров

Логотип Vermell

13 лет назад
dr0pdead
Дмитрий 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$50
2 дня
Работа сделана быстро и четко. 10 баллов!!!
Отличный заказчик, моментальная оплата и четкое техническое задание! Всем рекомендую! Спасибо за проект!

Заявки фрилансеров

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад