Приватный проект для Белянской Елены

Компания Балонник занимается продажей шин и дисков, а также оказывает все шиномонтажные работы. Выдает франшизу. Требуется разработать логотип, который можно будет использовать на Сайте, визитках, документах, конвертах, на одежде шиномонтажников, персонал компании, ...