Нужно создать flash header для сайта

тематика организация детских праздников, вообщем сайт мой klounatiki.ru посмотрите и поймете!

размеры должны быть примерно 960 на 170-200

должен быть оригинальный дизайн, просто хидер что сам делаю в фотошопе не нравиться.....

с флеш не особо дружу!!! картинки не должны быть скачаны откуда нибудь!!! жду предложений! чем сложнее будет сделанно те дороже оплачу!