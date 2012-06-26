Нужно создать flash header для сайта

$10
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Закрыт9 заявок208 просмотров

Нужно создать flash header для сайта

тематика организация детских праздников, вообщем сайт мой klounatiki.ru посмотрите и поймете!

размеры должны быть примерно 960 на 170-200

должен быть оригинальный дизайн, просто хидер что сам делаю в фотошопе не нравиться.....

с флеш не особо дружу!!! картинки не должны быть скачаны откуда нибудь!!! жду предложений! чем сложнее будет сделанно те дороже оплачу!

13 лет назад
greenzell
Алексей 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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