Логотип для сайта http://moicrug.com, размеры 190x45.
Отрисовать логотип в векторе по наброску
Необходимо отрисовать в векторе логотип:
- два варианта (с водорослью и без)
- логотип должен быть красивый, простой и стильный (в сторону минимализма), допускается использовать градиенты.
- логотип содержит: графический лого, торговую марку AST и слоган.
- соотношение сторон 4(ширина) : 3(высота)
- готовый файл: ai, eps, xar
Схематичный логотип во вложении.
От желаниющих принять участие прошу предоставить ссылку на разработанные логотипы.
Срок приемки работы - до 1 недели.
Выбранный исполнитель
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