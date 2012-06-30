Отрисовать логотип в векторе по наброску

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен15 заявок256 просмотров

Необходимо отрисовать в векторе логотип:

- два варианта (с водорослью и без)

- логотип должен быть красивый, простой и стильный (в сторону минимализма), допускается использовать градиенты.

- логотип содержит: графический лого, торговую марку AST и слоган.

- соотношение сторон 4(ширина) : 3(высота)

- готовый файл: ai, eps, xar

Схематичный логотип во вложении.

От желаниющих принять участие прошу предоставить ссылку на разработанные логотипы.

Срок приемки работы - до 1 недели.

13 лет назад
promogroup
Андрей 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Aleks_Frolov
Алексей 
54 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$30
3 дня
Качественная работа, быстрее оговоренного срока, исполнитель постоянно на связи. Всем доволен.
Задания ясные, конкретные. Приятно работать. Своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

Aleks_Frolov
Алексей 
54 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад