Компания Балонник занимается продажей шин и дисков, а также оказывает все шиномонтажные работы. Выдает франшизу. Требуется разработать логотип, который можно будет использовать на Сайте, визитках, документах, конвертах, на одежде шиномонтажников, персонал компании, ...
Создать логотип
Создать логотип для сайта http://ifriends.ru/
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