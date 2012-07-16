Приватный проект для Ольги Ильсуровны (Olchytay)

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен2 заявки134 просмотра

Требуется разработка логотипа веб-студии.

13 лет назад
NurDus
Ильдус 
41 год
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
13 лет назад
$50
14 дней
Всё выполнено великолепно и в срок. Обязательно обращусь к ней еще. И Вам готов её рекомендовать.
Порядочный, приятный в общении, доброжелательно настроенный заказчик. Рада была с Вами поработать, Ильдус! Успехов и процветания вашим начинаниям!

Заявки фрилансеров

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
13 лет назад