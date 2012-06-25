Основные виды деятельности: Event & PR& BTL. Цветовая гамма: фиолетовый, белый. Требование к логотипу: лаконичность, логотип должен отражать основные виды деятельности, весь текст на английском языке, свободно применяться при нанесении на униформу, полиграфию ...
Приватный проект для Елены (Grizalina)
создание логотипа и фирм стиля для сети стоматологических клиник Эстет-Дент
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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