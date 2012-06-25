Приватный проект для Елены (Grizalina)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен2 заявки145 просмотров

создание логотипа и фирм стиля для сети стоматологических клиник Эстет-Дент

13 лет назад
Vadim_CES
Вадим 
55 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

grizalina
Елена 
43 года
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$250
5 дней
Елене огромное спасибо! Все сделано четко, в срок и с соблюдением всех пожеланий. Будем работать дальше!
Отличный заказчик! ТЗ, связь, оплата - все на высшем уровне. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

grizalina
Елена 
43 года
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад