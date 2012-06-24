Приватно для SvetaSlava

$100
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Завершен2 заявки124 просмотра

разработка логотипа для сайта

13 лет назад
webconsult
Сергей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
19 дней назад
13 лет назад
$100
1 день
Мне все понравилось! На наш выбор было представлено несколько вариантов логотипа, внесены нужные корректировки. Будем еще обращаться к Светлане!
Отличное плодотворное сотрудничество! Мгновенная оплата в полном размере. Мои рекомендации Сергею.

Заявки фрилансеров

SvetaSlava
Светлана 
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15 лет в сервисе
Была
19 дней назад
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