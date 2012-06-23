Логотип для сайта itпроффи в корпоративном секторе

Добрый день, дизайнеры.

Нужен логотип для сайта UnixSC.com Unix Solutions Center. Сайт по продвижению услуг it проффи в области корпоративных unix решений HPux, Solaris, Aix, RHEL, SLES, HA (High Availability), BRS (Backup&Recovery Systems).

Видение лого:

Это может быть круг в центре ядро, опоясанное несколькими кольцами, в которых заключено название сайта Unix Solutions Center. В целом логотип должент выглядеть фундаментально, целостно.

Если у Вас есть свое видение пожалуйста предлагайте. Рассмотрим все варианты.