Переработка логотипа

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт23 заявки2233 просмотра
#1$70

Добрый день.

На текущий момент существует логотип, который клеется на многие машины нашего города. Не устраивает наличие большого количества мелких иконок. На новом логотипе должна остаться надпись tuned by dетали

13 лет назад
chemax
Максим 
34 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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