Нужно создать визуально сильный логотип для финансовой компании-кредитного брокера. Срок 2-3 дня. Далее возможна разработка фирменного стиля и сайта компании. Есть кое-какие задумки.
Переработка логотипа
Добрый день.
На текущий момент существует логотип, который клеется на многие машины нашего города. Не устраивает наличие большого количества мелких иконок. На новом логотипе должна остаться надпись tuned by dетали
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