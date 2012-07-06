сайт: godstea.ru перевод: Чай богов Элементы логотипа: нефрит, смеющийся будда, дзен-камушки (прикрепляю в архиве) Необходимо разработать логотип для интернет-магазина «Чай богов», целью которого является продажа элитного ...
Приватно для nejin
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $50Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад
Разработать лого для жилищной управляющей компании. ТЗ пока нет, заказчик хотчет определиться со стоимостью и сроками. Сколько будет стоить разработать логотип отдельно и логотип + фирменный стиль (конверты там, бланки и ...Логотипы и Знаки53 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть набросок, эскиз от руки логотипа для детского центра. Нужно отрисовать его в формате cdrЛоготипы и Знаки42 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $80
Необходим логотип для компании "Макс-Сеть". Никаких строгих требований нет, исполнение свободное. Макс происходит от англ. слова max. Сферы деятельности: IT, торговля, строительство, клининг. Допускается создавать логотипы как на сторонние темы, так и на ...Завершен13 лет назад
- $10
Здравствуйте! Нужно Сделать 2-е прозрачные картинки, ничего придумывать не надо из имеющегося...Завершен13 лет назад
Требуется нарисовать несложный но емкий с точки зрения смысла логотип для клуба финансовых аналитиков. Основная деятельность клуба - обучение работе на финансовом и фондовом рынках.Логотипы и Знаки29 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Разработка логотипа (Династия)Закрыт13 лет назад
Нужно изменить фон логотипа на картинке now изоражено как сейчас он выглядит, на картинке need как должен выглядеть. Сам логотип я так понимаю станет *.png т.к. в нем присутствует полупрозрачность.Завершен13 лет назад
- $50
Здравствуйте! Необходимо разработать логотип для сайта (эмблема + название). Название: KomaMoney Направление: кредитование WM, обмен WM и других валют, различные сервисы оплаты. Цвета: не темные, спокойные и дружелюбные)) ...Завершен13 лет назад
- $30
Нужен логотип для Портала KU66.RU. Надпись как сейчас на сайте не нужна. Цвета: рассмотрим ваши варианты. Размер желательно квадратный (или прямоугольный), главное чтобы можно было его вставить в аватарку соц.сетей и т.п.. Логотип должен быть ...Логотипы и Знаки14 заявокЗакрыт13 лет назад