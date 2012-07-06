Приватно для nejin

$20
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Завершен1 заявка229 просмотров

оформить логотип

13 лет назад
abris25
Сергей 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

nejin
Ирина 
52 года
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$20
1 день
Все было сделано очень хорошо, с энтузиазмом и индивидуальным подходом. Работой доволен, следовательно рекомендую как старательного, ответственного и, что особенно было важно для меня, креативного человека.
Все отлично. Рекомендую работать с Заказчиком.

Заявки фрилансеров

nejin
Ирина 
52 года
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад

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