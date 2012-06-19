Отрисовать логотип по эскизу

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Закрыт42 заявки260 просмотров

Есть набросок, эскиз от руки логотипа для детского центра. Нужно отрисовать его в формате cdr

13 лет назад
artmake
Юлия 
42 года
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров