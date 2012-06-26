Разработка логотипа

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен27 заявок241 просмотр

Нужен логотип, небольшой бриф на разработку логотипа прилагаю ниже... Бриф заполнял для стороннего исполнителя который потерялся.

В ICQ прошу не писать. Спасибо.

13 лет назад
SPEED2008
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

happyend
Иван 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$50
3 дня
В первые я не могу описать, то как хорошо меня поняли... Логотип был выполнен просто идеально. Я доволен! Спасибо.
Отличный заказчик, работа с таким - одно удовольствие :) Простая и понятная постановка задачи. Всегда на связи. всё четко, грамотно, своевременно. То что нужно ) Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

happyend
Иван 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад

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