Требуется от рисовать значки - вот такого размера http://www.paffos.ru/img/pol/dostavka.png http://www.paffos.ru/img/pol/samovivoz.png 1. Значок "Доставка" 2. "Пункт Самовывоза" 3. способы оплаты 4. работаем круглосуточно
Разработка логотипа
Нужен логотип, небольшой бриф на разработку логотипа прилагаю ниже... Бриф заполнял для стороннего исполнителя который потерялся.
В ICQ прошу не писать. Спасибо.
Выбранный исполнитель
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