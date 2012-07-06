Сделать лого

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Завершен50 заявок275 просмотров

Есть идея. Можно использовать как основу, можно придумать что-то свое.

Кто будет заинтересован - подробности отдельно.

13 лет назад
Tavi4ka
56 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

20Crusader11
Евгений 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
Очень довольна сотрудничеством!!! Основное мое желание было понято с первого. Замечания и уточнения исправлялись очень оперативно и грамотно. В результате получилось именно то, чего и требовалось. Евгений, большое спасибо Вам!
Это было мое первое сотрудничество с Ivankov Tavi. Все четко и по делу - как с ТЗ, так и с оплатой. Мои 10 баллов и наилучшие рекомендации!! Надеюсь на продолжение сотрудничества в других проектах!

Заявки фрилансеров

20Crusader11
Евгений 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад