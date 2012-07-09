Друзья, требуется лого для юридической компании в секторе b2b. Подробности в ТЗ.
Логотип для интернет-магазина
Необходим логотип для интернет-магазина одежды для активного отдыха и спорта - Sаvаge.in.ua.
Обязательные требования:
1) Логотип должен иметь графическую и текстовую часть
2) Графическая часть должна ассоциироваться с одеждой и переводом слова "Sаvаge" - "дикий", "дикарь" - подразумеваем "человек живущий в одежде на природе". Другие идеи берем тут: http://www.classes.ru/dictionary-english-russian-Mueller-term-37458.htm
3) Текстовая часть - слово "SАVАGЕ" без склонений и приставок.
4) Логотип должен красиво выглядеть как в цвете, так и в черно-белом варианте. Поэтому к конкурсу НЕОБХОДИМО прикрепить два варианта соответственно.
Победитель конкурса
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