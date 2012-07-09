Логотип для интернет-магазина

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен14 заявок1732 просмотра
#1$50

Необходим логотип для интернет-магазина одежды для активного отдыха и спорта - Sаvаge.in.ua.

Обязательные требования:

1) Логотип должен иметь графическую и текстовую часть

2) Графическая часть должна ассоциироваться с одеждой и переводом слова "Sаvаge" - "дикий", "дикарь" - подразумеваем "человек живущий в одежде на природе". Другие идеи берем тут: http://www.classes.ru/dictionary-english-russian-Mueller-term-37458.htm

3) Текстовая часть - слово "SАVАGЕ" без склонений и приставок.

4) Логотип должен красиво выглядеть как в цвете, так и в черно-белом варианте. Поэтому к конкурсу НЕОБХОДИМО прикрепить два варианта соответственно.

13 лет назад
Xim
43 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Победитель конкурса

kateMS_82
43 года
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
#1
Креативный логотип с учетом всех моих пожеланий. Отличная работа
Хороший заказчик.Все предельно ясно объяснил.Оплату произвел.

Заявки фрилансеров

kateMS_82
43 года
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
#1

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