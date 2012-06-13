Логотип для сайта

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Закрыт14 заявок200 просмотров

В приложении к проекту скриншот сайта с логотипом. Логотип не нравится, нужно его переделать. Хочется чтобы логотип был в стиле плашек сайта (там где главная, зарегистрироваться и т.д.), то есть скругленные уголки, тени. Шрифт для надписи сделать такой же, как фирменный шрифт BMW. На фоне там часть автомобиля, картинку приложил к проекту, можно ее использовать, например правую "ноздрю", по вашему выбору, главное чтобы было красиво, стильно и подходило под общий дизайн сайта.

В комментариях сразу пишите цену, примерные сроки, ссылку на портфолио и способы связи (icq предпочтительно). По этому проекту могу предложить оплату только через Яндекс.Деньги.

13 лет назад
Crugko
Павел 
44 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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