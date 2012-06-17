Нужно как можно быстрее сделать логотип для онлайн магазина.

Тематика: Продажа ламп на базе светодиодов

Сам шоп уже готов, поэтому надо что бы логотип вписывался в уже готовый дизайн и был оригинальным.

Линк на сам шоп в приложении. Идально было бы сделать уже сегодня.

Оплата после того, как клиент примет работу вебманями.