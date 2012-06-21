Разработка логотипа и фирменного стиля

Разрабатывал логотип и фирменный стиль для компании, которая занимается поставками сельхозоборудования. Креативный и очень талантливый дизайнер. Первый же вариант логотипа был утвержден единогласно с маленькими поправками. На 1000% процентов угадал настроение, которое должно передавать изображение логотипа!!! Все пожелания для рассмотрения всех возможных вариаций были учтены и откорректированы молниеносно! Фактически от начала сотрудничества до получения готовой работы прошло всего 6 дней. Меньше чем за неделю мы получили отличную работу по созданию логотипа с нуля (не было никаких идей вообще!). Обязательно будем продолжать сотрудничество с Русланом! Это дизайнер для тех, кто не знает чего хочет, но ОЧЕНЬ хочет чтобы было именно то, что надо и ни на кого не похоже!