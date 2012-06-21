Разработка логотипа и фирменного стиля

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен35 заявок276 просмотров

Организация ООО «Саграда» занимается поставками оборудования для животноводства и сельского хозяйства.

Требуется разработка логотипа со следующими требованиями:

— запоминаемость

— универсальность

— оригинальность

— ассоциативность

— выразительность

— функциональность

— лаконичность

— уникальность

Не обязательно использовать сельхозсимволы. Эта тема уже заезжена и не интересна. Это может быть абстрактное изображение или символ. Логотип должен быть разработан таким образом, чтобы он мог использоваться в представительствах разных стран (Например Саграда-БЕЛ, Саграда-РУС, Саграда-УКР и т.д.)

Помимо логотипа необходимо разработать фирменный бланк, визитки, товарные наклейки с использованием логотипа.

Креативный и нестандартный подход только приветствуется.

13 лет назад
Sagrada
38 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранные исполнители

alexprom_
40 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$50
4 дня
rusman_118
Руслан 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$50
3 дня
Разрабатывал логотип и фирменный стиль для компании, которая занимается поставками сельхозоборудования. Креативный и очень талантливый дизайнер. Первый же вариант логотипа был утвержден единогласно с маленькими поправками. На 1000% процентов угадал настроение, которое должно передавать изображение логотипа!!! Все пожелания для рассмотрения всех возможных вариаций были учтены и откорректированы молниеносно! Фактически от начала сотрудничества до получения готовой работы прошло всего 6 дней. Меньше чем за неделю мы получили отличную работу по созданию логотипа с нуля (не было никаких идей вообще!). Обязательно будем продолжать сотрудничество с Русланом! Это дизайнер для тех, кто не знает чего хочет, но ОЧЕНЬ хочет чтобы было именно то, что надо и ни на кого не похоже!
Екатерина отличный заказчик и просто замечательный в общении человек! Сотрудничеством доволен на 1000% Интересный проект, чёткое ТЗ! Оплата в срок и полном объёме! В общем - с меня + 10 баллов!! Надеюсь на продолжение сотрудничества с Вами, Екатерина!

Заявки фрилансеров

alexprom_
40 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
rusman_118
Руслан 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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