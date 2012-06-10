Логотип для НПО

Добрый день, коллеги.

Нужно сделать логотип для общественной некоммерческой организации. Идея логотипа у нас уж есть – Вам лишь нужно из идеи предложить 2-3 вариации графического знака и шрифтого начертания, из которого мы выберем один.

ТЗ и идея, которую нужно будет использовать\обрисовать и предложить вариации из этой идеи приложено к письму.

От Вас срок на работу и адекватную стоимость, учитывая, что идею, которое нужно срисовать мы Вам уже даем, но сделать это надо качественно.

С уважением.