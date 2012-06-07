Логотип автосервиса

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$20
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Закрыт18 заявок254 просмотра

Автосервис (кузовной ремонт, покраска, тюнинг).

Название CUSTOM ZONE.

Цвета: Черный, белый, красный, серебро.

Просьба указывать кол-во вариантов набросков, которые готовы предоставить

Бюджет: 20$

13 лет назад
SETEVOY
Сергей 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров