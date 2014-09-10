Вырезать белый фон логотипа

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Завершен12 заявок201 просмотр

Имеется логотип в .cdr формате

Если не ошибаюсь, векторный. Нужно вырезать белый фон.

13 лет назад
BuXPb
38 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

logoogo
Игорь 
43 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 отзывов
13 лет назад
$10
1 день
Проблем не возникло
Лаконичная задача и моментальная оплата. Александр - ответственный работодатель.

Заявки фрилансеров

logoogo
Игорь 
43 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 отзывов
13 лет назад

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