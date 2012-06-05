Восстановить логотип

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт15 заявок142 просмотра

Необходимо отрисовать логотип по новой :) Есть пример

13 лет назад
akarih
Артём 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Punkrat
40 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

Punkrat
40 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад