Здравствуйте ! Для СМИ Компании требуется разработать стильный лого. Работать необходимо до полного утверждения заказчиком. Первые варианты необходимо предоставить уже к вечеру или завтра к утру. Жду Ваших предложений. Детальный бриф,тз ...
Требуется логотип для сайта
Требуется логотип для сайта «Зеленогорск Онлайн» (zelenogorskonline.ru).
Примерное ТЗ:
- Размеры: 220 х 60 px и 200 x 200px
- Можно использовать цвета: Зеленый (#00C500), Синий (#037DD3), Голубой (#8CE0FC), Оранжевый (#FF9900), Белый. Использовать все цвета сразу не обязательно.
- Желательно использовать белый фон.
- В логотипе должно присутствовать название сайта по-русски: «Зеленогорск Онлайн»
- В логотипе должен быть домен: zelenogorskonline.ru или zelenogorsk-online.ru
Бюджет: 500 руб.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $30Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужно доработать логотип - отдельный элемент отрисовать несколько вариантов. Возможно с последующей отрисовкой в векторе.Логотипы и Знаки20 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Магазин женской одежды в г. Омске. Название: ДАМСКИЙ УГОЛОК. Нужен логотип, визитка (не именная) и наружная реклама (вывеска для магазина). Основные цвета интерьера внутри магазина: оранжевый и сирень. Эти цвета нужно сохранить в логотипе и ...Логотипы и Знаки19 заявокЗакрыт13 лет назад
- $120
разработка логотипа для он-лайн журналаЗавершен13 лет назад
- $50
Подробное описание в личку.Закрыт13 лет назад
Разработать логотип по образцу (приватно для Пасечник Алина (Betelgejze)Завершен9 лет назад
необходимо разработать логотип для супермаркета продовольственногоЛоготипы и Знаки36 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно разработать дизайн логотипа для интернет проекта www.trustpartners.ru Все подробности в переписке.Закрыт13 лет назад
Для ночного клуба нужно придумать и нарисовать логотип.Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен13 лет назад
- $500
Здравствуйте! Необходимо разработать логотип небольшой производственной компании и далее дизайн сайта. Примерное ТЗ есть, вышлю выбранному исполнителю. Указывайте примерные цены и сроки на разработку логотипа и дизайна главной страницы. Предпочтение дизайнерам из ...Завершен13 лет назад