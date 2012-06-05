Требуется логотип для сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт27 заявок204 просмотра

Требуется логотип для сайта «Зеленогорск Онлайн» (zelenogorskonline.ru).

Примерное ТЗ:

- Размеры: 220 х 60 px и 200 x 200px

- Можно использовать цвета: Зеленый (#00C500), Синий (#037DD3), Голубой (#8CE0FC), Оранжевый (#FF9900), Белый. Использовать все цвета сразу не обязательно.

- Желательно использовать белый фон.

- В логотипе должно присутствовать название сайта по-русски: «Зеленогорск Онлайн»

- В логотипе должен быть домен: zelenogorskonline.ru или zelenogorsk-online.ru

Бюджет: 500 руб.

13 лет назад
AlexAntre
57 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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