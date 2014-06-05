Разработка лого

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен18 заявок205 просмотров

Здравствуйте ! Для СМИ Компании требуется разработать стильный лого.

Работать необходимо до полного утверждения заказчиком.

Первые варианты необходимо предоставить уже к вечеру или завтра к утру.

Жду Ваших предложений.

Детальный бриф,тз на лого предоставлю.

13 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
13 лет назад
$30
1 день
Как всегда все на высоком уровне и в срок !
Не первый раз работаю с Иваном. Оплату хоть из опозданием но получил. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество...

Заявки фрилансеров

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
13 лет назад