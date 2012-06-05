Логотип и вывеска для магазина женской одежды

Магазин женской одежды в г. Омске. Название: ДАМСКИЙ УГОЛОК. Нужен логотип, визитка (не именная) и наружная реклама (вывеска для магазина). Основные цвета интерьера внутри магазина: оранжевый и сирень. Эти цвета нужно сохранить в логотипе и в визитке. На вывеске нужно разместить название "ДАМСКИЙ УГОЛОК" (выложить эти буквы из белого или розового жемчуга, якобы бусы так "легли", а в завершение надписи, нарисовать красивенную дамскую шляпу с большими полями. Желательно фон сделать оранжевым (или цвет "сальмон"), название магазина из белого "жемчуга", а шляпу сиреневого цвета.