Приватно для SvetaSlava

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка147 просмотров

разработка логотипа для он-лайн журнала

13 лет назад
amatal
45 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
20 дней назад
13 лет назад
$120
1 день
Огромное спасибо! Все отлично как всегда!
Очередной удачный проект, завершился положительными эмоциями. Спасибо Алексею!

Заявки фрилансеров

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
20 дней назад
13 лет назад