Разработка фирменного стиля для сети магазинов

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен33 заявки349 просмотров

Разработать фирменный стиль для сети магазинов женского белья:

1. Логотип

2. Макет наружной рекламы

3. Визитки, дисконтные карточки

4. Пакеты

первый и второй пункт нужно закончить в самые кротчайшие сроки

13 лет назад
koders
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

tlanta
48 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$400
3 дня
Замечательная работа, все сделано вовремя и главное креативно. Сотрудничаем дальше.
Отличный заказчик, приятно было поработать. Работа оплачена своевременно - рекомендую для сотрудничества!

Заявки фрилансеров

tlanta
48 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад