Лого для турфирмы

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт29 заявок308 просмотров

Нужно сделать логотип для турфирмы "Карта путешествий".

Концепция такова: Изобразить (предложу в фас или полуфас) корабль с парусом в виде карты (свитка старого пергамента) на фоне заката(восхода), если есть идеи лучше, готов рассмотреть. Пример набросанный мной в аттаче.

13 лет назад
grozbl
39 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров