Необходимо отрисовать логотип по новой :) Есть пример
Лого для турфирмы
Нужно сделать логотип для турфирмы "Карта путешествий".
Концепция такова: Изобразить (предложу в фас или полуфас) корабль с парусом в виде карты (свитка старого пергамента) на фоне заката(восхода), если есть идеи лучше, готов рассмотреть. Пример набросанный мной в аттаче.
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