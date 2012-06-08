Создать логотип

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$50
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Завершен4 заявки128 просмотров

Логотип для интернет магазина компьютеров

13 лет назад
bogatir
Андрей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Smo_lina
Евгения 
44 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$50
2 дня
Отличный дизайнер, качественно рисует! Рекомендую!
Андрей чётко ставит задачу, быстрый отклик, мгновенная оплата! Отличный заказчик, побольше бы таких!

Заявки фрилансеров

Smo_lina
Евгения 
44 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад

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