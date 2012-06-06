Требуется разработать логотип для небольшой компании по продаже и обслуживанию промышленного холодильного оборудования. Планируется использовать данный логотип на сайте компании, на визитках, фирменных бланках и на печати компании.
Доработка логотипа
Есть логотип, но в формате jpg ( и в не очень хорошем качестве) -нужно перевести логотип в вектор.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $5
Здравствуйте Уважаемые лансеры. Есть на сайте логотип www.tonyrobbins.com (CAR - Coaching Anthony Robbins) Мне нужно сделать похожий, но видоизмененный немножко, для нашего тренера-психолога. Буквы те же "CAR" или "ARC" (Amanzhol Rysmendiev ...Логотипы и Знаки5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Разработать фирменный стиль для сети магазинов женского белья: 1. Логотип 2. Макет наружной рекламы 3. Визитки, дисконтные карточки 4. Пакеты первый и второй пункт нужно закончить ...Завершен13 лет назад
- $30
Нужно сделать логотип для турфирмы "Карта путешествий". Концепция такова: Изобразить (предложу в фас или полуфас) корабль с парусом в виде карты (свитка старого пергамента) на фоне заката(восхода), если есть идеи лучше, готов рассмотреть. Пример ...Логотипы и Знаки29 заявокЗакрыт13 лет назад
- $10
Необходимо отрисовать логотип по новой :) Есть примерЗакрыт13 лет назад
- $50
Требуется логотип для сайта «Зеленогорск Онлайн» (zelenogorskonline.ru). Примерное ТЗ: - Размеры: 220 х 60 px и 200 x 200px - Можно использовать цвета: Зеленый (#00C500), Синий (#037DD3), Голубой (#8CE0FC), ...Логотипы и Знаки27 заявокЗакрыт13 лет назад
- $30
Здравствуйте ! Для СМИ Компании требуется разработать стильный лого. Работать необходимо до полного утверждения заказчиком. Первые варианты необходимо предоставить уже к вечеру или завтра к утру. Жду Ваших предложений. Детальный бриф,тз ...Завершен13 лет назад
Нужно доработать логотип - отдельный элемент отрисовать несколько вариантов. Возможно с последующей отрисовкой в векторе.Логотипы и Знаки20 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Магазин женской одежды в г. Омске. Название: ДАМСКИЙ УГОЛОК. Нужен логотип, визитка (не именная) и наружная реклама (вывеска для магазина). Основные цвета интерьера внутри магазина: оранжевый и сирень. Эти цвета нужно сохранить в логотипе и ...Логотипы и Знаки19 заявокЗакрыт13 лет назад
- $120
разработка логотипа для он-лайн журналаЗавершен13 лет назад