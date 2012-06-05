Логотип разработать на основе имеющегося

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Закрыт5 заявок125 просмотров

Здравствуйте Уважаемые лансеры.

Есть на сайте логотип www.tonyrobbins.com (CAR - Coaching Anthony Robbins)

Мне нужно сделать похожий, но видоизмененный немножко, для нашего тренера-психолога. Буквы те же "CAR" или "ARC" (Amanzhol Rysmendiev Consulting)

Могу оплатить 5WMZ за эту работу.

С Уважением

Виталий

icq: 359554227

magent: [email protected]

13 лет назад
mr-diamant
Виталий 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

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