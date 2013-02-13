Smo_lina

Евгения Smo_lina

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Всегда свободна, потому что работаю быстро...

Творческий дуэт Владимира и Евгении приветствует вас на своей страничке!

ЛОГОТИПЫ, ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ, УПАКОВКА, ЭТИКЕТКА, ПОЛИГРАФИЯ, ДИЗАЙН САЙТОВ

Креативно, профессионально, качественно

– Хотите подчеркнуть индивидуальность вашего бизнеса? - Разработаем для вас логотип, фирменный стиль, оформим брендбук

– Вам требуется упаковка, которая продаёт товар? - Это к нам

– Нужны высококачественные полиграфические дизайн-макеты и верстка книг, журналов, каталогов, буклетов, визиток, консультации по подбору материалов для печати? - Выполним без проблем, в короткие (разумно короткие!) сроки

– Дизайн сайтов без штампов, без шаблонов, разработка только для вашего конкретного проекта

Напишите нам:

e-mail: [email protected]

Победа в конкурсах:

http://freelance.ru/contest/CorporateIdentity/view/project/2889

http://www.weblancer.net/contests/431488.html

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http://www.weblancer.net/contests/279216.html

Развернутое on-line портфолио www.challydesign.com

© Копирайты соблюдаем :)

[email protected]

Sincerely yours, Evgenia

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Отзывы заказчиков

friench
Андрей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Логотип компании
Евгения отлично сделала свою работу!
Хотя я и не участвовала в работе--всё равно оставляю положительный отзыв!
Ответный отзыв
sau7777
Антон 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$200
10 баллов
12 лет назад
Логотип + фавикон + 3-4 баннера
Работа сделана в срок, всегда на связи, работать можно :)
Ребята, рекомендую Антона, как очень позитивного, конструктивного, приятного заказчика! Четкое задание, быстрое согласование, мгновенная оплата! Желаю успехов!
Ответный отзыв
vladymir777
Володимир 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)
$20
10 баллов
12 лет назад
Нарисовать штамп для печати с изюминкой.
Очень удивила скорость создания и решения поставленой задачи Задача была решена буквально в считанные часы. Очень легко было найти общий язык И самое главное! Когда выбирал исполнителя задания заметил очень важную вещь, а именно создаваемые логотипы Евгенией Смолиной не оторванны от темы фирмы или рода деятельности. В моем случае получилось все как и хотелось в мельчайших подробностях! Некоторые моменты которые были не дописаны мной в ТЗ дизайнер как бы сама представила на рассмотрение. Очень доволен, Буду советовать друзьям
Работать с Владимиром мне очень понравилась - позитивный взгляд на мир, на сотрудничество. Полное доверие профессионализму дизайнера. Желаю успехов!!! Надеюсь на продолжение сотрудничества!
Ответный отзыв
frairok
38 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$25
10 баллов
12 лет назад
Дизайн визитки для печати
Работа сделана хорошо! Оперативно и качественно! Доволен работой! Советую!
Работать с Ярославвом комфортно--чёткая постановка задачи, мгновеннная оплата! Рекомендую-- надёжный заказчик!
Ответный отзыв
koshyl
53 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Дизайн баннера
Как всегда, доволен сотрудничеством с Евгенией. Отличное исполнение, внимательное отношение к пожеланиям заказчика, оперативность. Будем заказывать работы еще.
Вновь отработали быстро, четко, согласовано! Желаю успехов и достижений !
Ответный отзыв
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