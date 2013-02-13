Творческий дуэт Владимира и Евгении приветствует вас на своей страничке!
ЛОГОТИПЫ, ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ, УПАКОВКА, ЭТИКЕТКА, ПОЛИГРАФИЯ, ДИЗАЙН САЙТОВ
Креативно, профессионально, качественно
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– Вам требуется упаковка, которая продаёт товар? - Это к нам
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– Дизайн сайтов без штампов, без шаблонов, разработка только для вашего конкретного проекта
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Sincerely yours, Evgenia
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