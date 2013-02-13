Очень удивила скорость создания и решения поставленой задачи Задача была решена буквально в считанные часы. Очень легко было найти общий язык И самое главное! Когда выбирал исполнителя задания заметил очень важную вещь, а именно создаваемые логотипы Евгенией Смолиной не оторванны от темы фирмы или рода деятельности. В моем случае получилось все как и хотелось в мельчайших подробностях! Некоторые моменты которые были не дописаны мной в ТЗ дизайнер как бы сама представила на рассмотрение. Очень доволен, Буду советовать друзьям