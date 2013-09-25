Логотип + фавикон + 3-4 баннера

$150
Логотипы и ЗнакиЗавершен28 заявок280 просмотров
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Сайт по продаже автомобильного ковролина. Надо сделать Логотип + фавикон + 3-4 баннера

10 лет назад
sau7777
Антон 
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Smo_lina
Евгения 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$200
5 дней
Работа сделана в срок, всегда на связи, работать можно :)
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