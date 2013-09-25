Логотип"АВТОДОМ"

$200
Логотипы и ЗнакиЗавершен14 заявок1689 просмотров
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#1$200

Автосалон по продаже авто с пробегом "АВТОДОМ"требуется разработка логотипа.

Пред предпочтение цвета белый, черный красный (возможны и другие). Логотип должен быть статичным внушающим доверие и надежность. Логотип должен включать в себя слово "АВТОДОМ". Элементы напоминающие СПИДОМЕТРЫ, КОЛЕСА, РУЛИ, СИЛУЭТ АВТО И Т.Д. НЕ ПРИМЕНЯТЬ!!!Слишком избито)). Креативность приветствуется

10 лет назад
autodomural
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Победитель конкурса
hollander74
48 летМолдова
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
#1
Качественное и своевременное исполнение! Профессионализм и не стандартный (творческий) подход.
Четкие требования, конструктивный диалог, моментальная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Заявки фрилансеров
hollander74
48 летМолдова
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
#1
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