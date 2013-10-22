Логотип для IT компании

# 1 — $ 65

Есть старый сайт - http://www.it-agent.ru/ там можно увидеть старый логотип.

Сайт будет обновлен, будет использоваться данный шаблон - http://www.templatemonster.com/demo/42980.html но все будет на русском языке.

Нужен новый логотип, который отлично впишется в данный шаблон. Особых предпочтений нет, на то и конкурс.

Варианты написания - ИТ-Агент, IT-Agent, IT-Агент

Сразу просьба логотип наложить на скрин шаблона, на котором будет сделан новый сайт.