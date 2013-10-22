Логотип для IT компании

$65
Логотипы и ЗнакиЗавершен27 заявок2165 просмотров
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#1$65

Есть старый сайт - http://www.it-agent.ru/ там можно увидеть старый логотип.

Сайт будет обновлен, будет использоваться данный шаблон - http://www.templatemonster.com/demo/42980.html но все будет на русском языке.

Нужен новый логотип, который отлично впишется в данный шаблон. Особых предпочтений нет, на то и конкурс.

Варианты написания - ИТ-Агент, IT-Agent, IT-Агент

Сразу просьба логотип наложить на скрин шаблона, на котором будет сделан новый сайт.

10 лет назад
vera-levchenko
Вера 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
6 отзывов
Победитель конкурса
rikard
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
#1
Большое спасибо за логотип! Все сделал как надо.
Интересный конкурс, хорошо выложена идея, все кратко и понятно, побольше бы таких конкурсов.
Заявки фрилансеров
rikard
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
#1
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