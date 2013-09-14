1 логотип в вектор (срочно)

Краткое описание задачи: Отрисовка логотипа в векторе по примерному наброску. Придумывать идею не надо. Достаточно качественно исполнить. Краткие сведения о клиенте: Аудио/видео продакшн студия. Написание музыки, аудио/видео роликов, съёмка и монтаж видеоклипов. Основа – это буквы ...
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Необходимо отрисовать логотип в вектор, сохранить в Corel 11 и eps
См. вложение.
Пожалуйста, в предложении к проекту указывайте ссылки на портфолио, заполняйте графы цена и срок.
Реальный срок в часах, минутах (о днях речь не идет) пишите в предложении к проекту.
Оплата WMZ после 1.00 по Москве, либо Яндекс деньги немедленно.
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