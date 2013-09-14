1 логотип в вектор (срочно)

$5
Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка195 просмотров
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Необходимо отрисовать логотип в вектор, сохранить в Corel 11 и eps

См. вложение.

Пожалуйста, в предложении к проекту указывайте ссылки на портфолио, заполняйте графы цена и срок.

Реальный срок в часах, минутах (о днях речь не идет) пишите в предложении к проекту.

Оплата WMZ после 1.00 по Москве, либо Яндекс деньги немедленно.

10 лет назад
juicemaster
Яков 
54 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
elka_design
Елена 
47 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
год назад
10 лет назад
$5
1 день
Большое спасибо, Елена, Вы молодец.
Спасибо за проект, всё четко и вовремя, очень понравилось работать с Вами.
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