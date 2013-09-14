3 логотипа в вектор

$15
Логотипы и ЗнакиЗавершен7 заявок195 просмотров
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Необходимо отрисовать 3 логотипа в вектор, сохранить в Corel 11 и eps

См. вложение (нижние два без фона).

Пожалуйста, сообщайте сроки и цену, указывайте ссылки на портфолио.

Оплата WM.

10 лет назад
juicemaster
Яков 
54 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Alenaspl
Алёна 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
$15
1 день
Спасибо, Алёна
Очень тактичный и терпеливый заказчик. Спасибо
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