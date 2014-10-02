Логотип для учебного центра

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен12 заявок1570 просмотров
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#1$50

Необходимо сделать логотип для учебного центра в соответствии с приложенным техзаданием.

10 лет назад
ilya2ru
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Победитель конкурса
sign_kharkov_ua
Геннадий 
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
#1
Отличная работа, логотип был принят и одобрен на все 100%
Интересная работа. мгновенная оплата. достойный заказчик.
Заявки фрилансеров
sign_kharkov_ua
Геннадий 
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
#1
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