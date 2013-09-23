Требуется сделать логотип для компании, которая занимается натяжными потолками.

Название компании КНП (качественные натяжные потолки).

Цвета - любые на ваш выбор (в логотипе не больше трех). Логотип должен быть ярким с солидным.

В логотипе кроме абривиатуры еще писать расшифровку - качественные натяжные потолки...

Нужно прилумать как оформить логотип, можно что-то прилумать из самой абривиатуры - буквы как-то красиво соеденить...

От Вас хорошее порфтолио, цена и сроки...