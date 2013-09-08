Логотип + мелочи

Логотипы и ЗнакиЗакрыт17 заявок185 просмотров
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Добрый день.

Прошу оценить сроки и стоимость работ по созданию нижеперечисленных работ для сайта автотранспортной компании:

1) Логотип компании

2) До 5 картинок

3) Дизайн визитки

На текущий момент сайт работает под управлением Joomla с установленным шаблоном.

Впоследствии возможны дополнительные заказы по смежным проектам.

10 лет назад
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42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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