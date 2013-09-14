Логотип транспортной компании

Создание дизайна логотипа для сайта одежды. Бриф в приложении.
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Добрый день, коллеги!
Требуется создать логотип для транспортной компании, которая занимается международными перевозками из Европы и Китая.
Название компании: Карго Логистик, подпись мелким шрифтом "Международные грузоперевозки"
Логотипы должны быть стильные и простые, легко узнаваемы и запоминающиеся).
Жду Ваши предложения по цене и срокам. Сразу оставляйте заявку в проекте, людей без опыта и истории прошу не беспокоиться.
Прошу указывать сразу минимальную цену, за которую готовы выполнить задание.
На выходе формат файла — psd и векторный.
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