Логотип транспортной компании

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен23 заявки410 просмотров
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Добрый день, коллеги!

Требуется создать логотип для транспортной компании, которая занимается международными перевозками из Европы и Китая.

Название компании: Карго Логистик, подпись мелким шрифтом "Международные грузоперевозки"

Логотипы должны быть стильные и простые, легко узнаваемы и запоминающиеся).

Жду Ваши предложения по цене и срокам. Сразу оставляйте заявку в проекте, людей без опыта и истории прошу не беспокоиться.

Прошу указывать сразу минимальную цену, за которую готовы выполнить задание.

На выходе формат файла — psd и векторный.

10 лет назад
silay
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
91 отзыв(-6)
Выбранный исполнитель
Paco-boy
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 часов назад
10 лет назад
$20
1 день
Анатолий как всегда прекрасно справился с задачей! Все замечания оперативно исправлял. Спасибо!
Отличненько поработали. Заказчик знает чего хочет. По оплате так же все ОК.
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