Нарисовать логотип в векторе и сменить цвет

Нужно нарисовать лого и визитку для компании, которая занимается разработкой, поддержкой и продвижением сайтов. Стиль уже определен частично, нужно его дополнить. Есть сайт www_jnetwork_kz. Сайт уже готов и потихоньку дорабатывается. Но его стиль уже определен. В ...