Нужен логотип

Логотипы и ЗнакиЗакрыт43 заявки250 просмотров
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Здравствуйте, нужен простой минималистичный логотип, подробнее при личном общении. Предлагайте свои кандидатуры. Бюджет небольшой, говорю сразу, но будет объемный отзыв. Спасибо!

10 лет назад
mdpca
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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